Crollo Napoli Conte sbotta e si auto-accusa | Non sto facendo un buon lavoro

Nessun alibi, nessuna scusa. Solo una diagnosi cruda e una pesante auto-accusa. Al termine della disastrosa sconfitta per 2-0 subita a Bologna, Antonio Conte si è presentato ai microfoni di DAZN e ha usato parole durissime, quasi un atto d'accusa verso sé stesso e la squadra, per fotografare il momento di crisi profonda del Napoli. Un'analisi spietata che va oltre il risultato e mette in discussione la mentalità del gruppo. Qual è l'ammissione più dura di Conte?. Il tecnico ha identificato una mancanza di fame e aggressività, riassumendo la prestazione con una frase tagliente: "Abbiamo fatto il compitino".

