Cristiano Ronaldo | Georgina si prende cura di me e della casa Gli uomini non se ne occupano

Cristiano Ronaldo tesse le lodi di Georgina Rodriguez, con cui si sposerà l'anno prossimo dopo i Mondiali: "Lei è esattamente quello che sto cercando". 🔗 Leggi su Fanpage.it

#CR7 glaciale, gol numero 953 Nuovo giorno, nuovo gol per Cristiano #Ronaldo. La leggenda portoghese ha segnato la momentanea rete dello 0-2 contro il Neom su rigore. Per CR7 si tratta della nona rete in campionato, la numero 953 in carriera. - X Vai su X

Cristiano Ronaldo vive benissimo in Arabia Saudita con la sua famiglia, se non fosse per una terribile piaga - facebook.com Vai su Facebook

Cristiano Ronaldo racconta la proposta di matrimonio a Georgina Rodriguez: «non sono un romantico, ma avevo le lacrime agli occhi» - In un'intervista su calcio e ricchezza, Cristiano Ronaldo trova il tempo di raccontare di quando ha fatto la proposta alla sua Georgina, su cui non ha dubbi: «è l'amore della mia vita» ... Riporta vanityfair.it

Cristiano Ronaldo, matrimonio con Georgina Rodriguez: spunta l’indizio sulla data delle nozze - Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez pronti al sì: spunta un nuovo indizio sulle nozze più attese del momento. Secondo donnaglamour.it

Cristiano Ronaldo: «La proposta a Georgina? Mi hanno aiutato i miei figli. Mi ritirerò presto e so che piangerò» - Cristiano Ronaldo si è raccontato senza filtri a Piers Morgan, raccontando di come ha chiesto Georgina in moglie («Non avevo programmato nulla, non mi sono inginocchiato. Riporta corriere.it