Crisi demografica senza fine | in 15 anni la Lombardia ha perso un terzo dei nuovi bambini

Milano, 9 novembre 2025 – Quindici anni fa nascevano 98.792 bambini in Lombardia. Era il 2009, il punto più alto di quella che i demografi hanno archiviato come la “ripresina“ dopo la fine del baby-boom (metà anni ’70). Nel 2024 le nuove iscrizioni alle anagrafe dei Comuni sono state 64.711, 34.081 in meno. È il dato peggiore degli ultimi 25 anni, da quando l’Istat archivia con dettaglio provinciale i nati. Nel 2024 se ne contano anche 8.406 in meno rispetto al 2019 (73.117), l’anno prima del Covid, e - 17.574 confrontando il dato del 1999 (82.285 nascite). Le percentuali fotografano ancora meglio la crisi demografica in corso: nel 2024 i nati sono crollati del 34,5% rispetto al 2009, del 21,3% in relazione al 1999 e dell’11,5% sul 2019. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crisi demografica senza fine: in 15 anni la Lombardia ha perso un terzo dei nuovi bambini

