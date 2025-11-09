Cos'è la polmonite interstiziale che ha causato la morte di Peppe Vessicchio | come attacca i polmoni

Una "polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente" è stata la causa della morte di Peppe Vessicchio, deceduto l'8 novembre all'Ospedale San Camillo di Roma. Si tratta di una forma di polmonite particolarmente severa, che può avere diverse cause e manifestarsi con un ampio spettro di sintomi, non sempre immediatamente riconoscibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

