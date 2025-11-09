Cos’è e dove si mangia la cassola cagliaritana la zuppa mista della Sardegna meridionale
Piatto conviviale e sostanzioso, la cassola è simbolo della radicata tradizione gastronomica marinara della Sardegna. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Leggi anche questi approfondimenti
IL MINISTRO SALVINI IN SOPRALLUOGO AL CANTIERE DELLA BRETELLA ANAS: “LAVORI CONCLUSI ENTRO UN ANNO” Questo pomeriggio il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha fatto tappa a Cassola per effettuare un sopralluogo al cantiere de - facebook.com Vai su Facebook