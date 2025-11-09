Cosa è successo a Lewis Hamilton in Brasile | tamponamento e Ferrari danneggiata

Lewis Hamilton ha incominciato nel miglior modo possibile il GP del Brasile, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Interlagos. Il pilota della Ferrari ha avuto un contatto nelle battute iniziali con Yuki Tsunoda, perdendo l’ala anteriore e faticando a tenere in pista la propria monoposto nel corso del primo giro, durante il quale si pensava avesse forato. Il sette volte Campione del Mondo è finito nelle retrovie ed è po i incappato in un nuovo incidente: mentre stava affrontando l’Arquibancadas, l’iconico tratto conclusivo del circuito dove si spinge al massimo sull’acceleratore, ha tamponato Franco Colapinto in un incrocio di traiettorie da dietro e ha percorso un giro intero in queste condizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

