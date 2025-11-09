Cosa è successo a Charles Leclerc | ritirato senza colpe nel GP del Brasile

Oasport.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Charles Leclerc aveva incominciato nel miglior modo possibile il GP del Brasile, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos. Il monegasco aveva infatti difeso la terza posizione dopo la partenza, rimanendo alle spalle di Lando Norris (McLaren) e di Kimi Antonelli (Mercedes) ed evitando contatti pericolosi sull’angusto tracciato sudamericano, dove gli istanti dopo lo spegnimento dei semafori sono sempre particolarmente concitati, vista anche la vicinanza alla prima curva. Il pilota della Ferrari aveva tutte le carte in regola per poter puntare al podio, ma poi la sfortuna lo ha perseguitato e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria a causa di un incidente. 🔗 Leggi su Oasport.it

cosa 232 successo a charles leclerc ritirato senza colpe nel gp del brasile

© Oasport.it - Cosa è successo a Charles Leclerc: ritirato senza colpe nel GP del Brasile

Altre letture consigliate

Cosa &#232; successo a Charles Leclerc: ritirato senza colpe nel GP del Brasile - Charles Leclerc aveva incominciato nel miglior modo possibile il GP del Brasile, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa 232 Successo Charles