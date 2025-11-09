Cosa c’era in quel sacco… Garlasco De Rensis a bomba in tv | Trovato subito dopo la morte di Chiara

Il caso di Garlasco torna nuovamente al centro del dibattito pubblico, a distanza di oltre diciotto anni da quel tragico 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi venne trovata senza vita nella sua abitazione di via Pascoli. A riaccendere i riflettori sul delitto è stata la trasmissione FarWest, condotta da Salvo Sottile su RaiTre, dove l’avvocato Antonio De Rensis, difensore storico di Alberto Stasi, ha rilasciato dichiarazioni destinate a far discutere. “Alberto Stasi non ha mai mentito e ha sempre fornito una versione unica sui fatti”, ha ribadito il legale, sottolineando la coerenza dell’uomo che continua a proclamarsi innocente, nonostante la condanna definitiva a sedici anni di reclusione per l’omicidio della fidanzata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it