Coppa del Mondo di Scherma fioretto da sogno | oro per la squadra femminile L’argento va ai ragazzi

Palma De Maiorca, 9 novembre 2025 – L’Italia del fioretto fa la voce grossa nelle prove a squadre e conquista altre due medaglie all’esordio stagionale in Coppa del Mondo a Palma de Maiorca. Trionfa il team azzurro nella gara femminile con Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini, protagoniste di una prestazione perfetta in una competizione dominata e chiusa con il successo in finale sugli Stati Uniti. Brilla d’argento invece la squadra maschile con Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi, fermati solo nell’ultimo atto dai russi dell’AIN. Grandi risposte, dunque, dal gruppo del CT Simone Vanni già all’esordio stagionale nelle competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

