Convegno a Roma – Tumori La salute inizia dall’informazione
In una Sanità italiana sempre più disastrata, che una distratta politica tenta da tempo, purtroppo maldestramente, di risanare, benemerita e di buon auspicio appare l’iniziativa presa da un gruppo di noti medici specialisti del nostro paese. Essa si sostanzia in sintesi in un Convegno Informativo, promosso con l’accattivante slogan di “La salute inizia dall’Informazione”, rivolto a soli pazienti, che si terrà a Roma il 26 novembre prossimo, nella Sala Convegni della Clinica N. S. della Mercede, su una grave patologia in aumento nel nostro paese. L’infermità in argomento, esaminata a fondo in occasione del Convegno indicato, con la finalità di poterla prevenire con tempestività, sarà quella del tumore allo stomaco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
