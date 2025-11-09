Controllori aggrediti sul bus | in manette un 57enne

PRATO – Nella serata di domenica 2 novembre i carabinieri di Prato hanno ricevuto una segnalazione da parte dei controllori delle Autolinee toscane perche? tre di loro, che avevano poco prima invitato un 57enne a esibire il titolo di viaggio, erano stati aggrediti ripetutamente con morsi, spintoni e usando un ombrello come oggetto contundente. Nella concitazione di quei momenti e? stata colpita anche un’altra passeggera, di 56 anni, rimasta lievemente contusa. I militari si sono portati sul posto e hanno proceduto all’ arresto dell’autore delle condotte violente per il delitto di violenza a incaricati di pubblico servizio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

