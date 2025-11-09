Controlli di sicurezza in aeroporto | cosa cambia per gli smartphone e i dispositivi elettronici

Al giorno d'oggi siamo ormai abituati a spostarci spesso in aereo, anche più volte alla settimana; allo stesso modo, la maggior parte di noi è sempre munita di smartphone, pc e altri dispositivi. Ecco perché è bene conoscere le regole vigenti in ogni aerostazione, così da non incappare in spiacevoli problemi. Non tutti infatti sanno che sono entrate in vigore nuove regole restrittive per quanto riguarda l'uso dei device. In caso di trasgressione si rischia addirittura di vedersi sequestrare il cellulare. Quasi tutte le compagnie aree esistenti - siano esse nazionali o internazionali - permettono di salire a bordo degli aerei portando i dispositivi elettronici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Controlli di sicurezza in aeroporto: cosa cambia per gli smartphone e i dispositivi elettronici

Altre letture consigliate

Salute: 97% dei cibi extra Ue entra senza controlli. Servono regole per difendere cittadini e imprese Secondo l’analisi Coldiretti, appena il 3% dei prodotti alimentari importati viene sottoposto a controlli effettivi di sicurezza, mentre la quasi totalità entra nell’Ue - facebook.com Vai su Facebook

Controlli di sicurezza in aeroporto: cosa cambia per gli smartphone e i dispositivi elettronici - Conoscere le regole applicate negli aeroporti è fondamentale quando si viaggia, specialmente ai giorni nostri, quando siamo sempre accompagnati da cellulari e altri device: ecco cosa sapere ... Riporta ilgiornale.it

Smartphone e dispositivi elettronici in aeroporto: la nuova regola per superare i controlli di sicurezza - Sapete che esistono delle nuove regole per portare smartphone e dispositivi elettronici in aeroporto? Si legge su fanpage.it

Il Volo Leggero: La Guida Definitiva per Viaggiare in Aereo Senza Stress - Dalla preparazione dei documenti alle tecniche di rilassamento a bordo. Segnala veb.it