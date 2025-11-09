Conte pronto a mollare? Alvino non ha dubbi | rivelazione sui social

È un Napoli dalle ossa rotte quello che esce dal Dall’Ara di Bologna, dove la squadra allenata di Vincenzo Italiano ha battuto i campioni d’Italia in carica per 2-0. Una prova impalpabile per gli uomini di Antonio Conte, che nel post gara non ha usato modi troppo diplomatici per esprimere tutto il suo rammarico per un gruppo che, in questa stagione, stenta a decollare. Ma il futuro di Conte sulla panchina del Napoli è in bilico? La sensazione è che il suo posto sia, per ora, blindato. Stando, inoltre, a quanto rivelato dal giornalista Carlo Alvino sui social, il tecnico parrebbe tutt’altro che intenzionato a mollare, respingendo così ogni ipotesi legata a un suo possibile addio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte pronto a mollare? Alvino non ha dubbi: rivelazione sui social

