Conte | Manca l' energia dell' anno scorso Forse non sto facendo un buon lavoro

Gazzetta.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il ko a Bologna il tecnico azzurro è preoccupato: "Sono quattro mesi che non riesco a cambiare questa tendenza. Il passato insegna: dopo il terzo scudetto il Napoli è finito decimo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

conte manca l energia dell anno scorso forse non sto facendo un buon lavoro

© Gazzetta.it - Conte: "Manca l'energia dell'anno scorso. Forse non sto facendo un buon lavoro..."

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

conte manca energia annoConte: "Manca l'energia dell'anno scorso. Forse non sto facendo un buon lavoro..." - Dopo il ko a Bologna il tecnico azzurro è preoccupato: "Sono quattro mesi che non riesco a cambiare questa tendenza. Secondo msn.com

conte manca energia annoConte accende una spia d'allarme dopo Bologna-Napoli: "Manca l'energia positiva dello scorso anno: o non sto facendo un buon lavoro o qualcuno o non vuole sentire" - Le parole di Antonio Conte dopo la terza sconfitta stagionale in questa Serie A, che ha negato al Napoli il sorpasso sul Milan in vetta alla classifica. Segnala goal.com

conte manca energia annoConte a DAZN: “Bologna con più energia, sono preoccupato. Non sto facendo un buon lavoro” - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Bologna: "Troppo poco oggi? Secondo iamnaples.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Manca Energia Anno