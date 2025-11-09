Inter News 24 La conferenza stampa di Antonio Conte, tecnico dei partenopei, dopo la sconfitta rimediata oggi in Bologna Napoli. Arrivano altre parole dure da parte di Antonio Conte nel postpartita di Bologna Napoli, stavolta in conferenza stampa. COSA E’ MANCATO – « Sicuramente non posso essere non preoccupato. Cinque sconfitte da inizio anno sono troppe, soprattutto per una squadra etichettata come ammazza campionato. Quello su cui dobbiamo riflettere e che sono cinque sconfitte e quando perdi non è mai un caso, c’è qualcosa di reiterato. Qualcosa che ho cercato di trasferire già 20 giorni fa, cerca di trasferire il mio pensiero ai più vecchi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conte, le sue dichiarazioni in conferenza stampa post Bologna Napoli fanno rumore: «Parlerò con il club perché non ho voglia di accompagnare un morto! Mi dispiace ma…»