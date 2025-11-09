Conte l’aveva chiesto per sostituire Kvara | Napoli che retroscena di mercato

Sempre più fiducia in Elif Elmas, giocatore che piace ad Antonio Conte già dalla scorsa stagione. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il tecnico salentino avrebbe chiesto il giocatore macedone dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia. Elmas-Conte, fiducia incondizionata: il retroscena. Molti tifosi e addetti ai lavori non avevano fiducia nel Napoli della scorsa stagione, poi diventato campione d’Italia. Tra i motivi principali, l’addio di Kvaratskhelia a metà stagione. Quando una squadra perde un giocatore chiave a gennaio e non riesce a sostituirlo con un giocatore altrettanto valido, le possibilità di successo diminuiscono. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

