Conte e lo sfogo in conferenza il precedente con il Tottenham è inquietante | sapete cosa successe nel 2023?

Antonio Conte nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta del suo Napoli contro il Bologna. Il tecnico non ha usato mezzi termini nel corso della conferenza stampa, durante la quale ha ampiamente ammesso tutta la sua amarezza per uno spirito di gruppo che è difatti impalpabile tra gli azzurri. Tante le parole forti usate dal tecnico leccese, che in questi giorni si vedrà con la dirigenza partenopea per cercare di rilanciarsi in vista del ritorno in campo, dopo la sosta. Intanto, sta divenendo virale il parallelismo che sembra esserci tra le parole di quest’oggi e quelle utilizzate nel corso di una conferenza stampa del 18 marzo 2023, quando era sulla panchina del Tottenham. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

