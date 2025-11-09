Conte criptico sul Napoli | Non sto facendo un buon lavoro oppure qualcuno non vuole sentire

Dopo il crollo del Napoli Conte si presenta alle interviste molto preoccupato per la situazione della sua squadra: "C'è qualcosa che non sta andando per il verso giusto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lo sfogo di Conte si riferiva al centro di Castel Volturno: file per la fisioterapia e poco spazio per il riposo (Repubblica) Giocando tre volte alla settimana ogni secondo è prezioso per il recupero ed è questo che ha voluto sottolineare il tecnico. https://www.ilnap - facebook.com Vai su Facebook

