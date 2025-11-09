Conte altre parole durissime dopo Bologna Napoli | Parlerò con il club perché non ho voglia di accompagnare un morto! Responsabilità mia ma non siamo squadra

9 nov 2025

Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così in conferenza stampa dopo il match col Bologna di Serie A 202526. Le dichiarazioni. Dopo Bologna Napoli terminata 2-0, Antonio Conte ha rivolto parole durissime in conferenza stampa ai suoi. QUI: Risultati Serie A: gli aggiornamenti QUI: Classifica Serie A: la posizione della Juve COSA E’ MANCATO – « Sicuramente non posso essere non preoccupato. Cinque sconfitte da inizio anno sono troppe, soprattutto per una squadra etichettata come ammazza campionato. Quello su cui dobbiamo riflettere e che sono cinque sconfitte e quando perdi non è mai un caso, c’è qualcosa di reiterato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

