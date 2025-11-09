Conferenza stampa Vanoli post Genoa Fiorentina | Siamo in un frullatore ma ripartiamo dall’atteggiamento e dall’umiltà Oggi abbiamo giocato da squadra

Conferenza stampa Vanoli post Genoa Fiorentina: il tecnico dei toscani ha parlato del match pareggiato 2-2 contro il Genoa al Marassi Nel post partita di Genoa-Fiorentina, terminata 1-1, Paolo Vanoli ha commentato in conferenza stampa la prestazione dei viola e il suo debutto sulla panchina toscana. Il nuovo allenatore ha evidenziato la necessità di ricostruire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conferenza stampa Vanoli post Genoa Fiorentina: «Siamo in un frullatore, ma ripartiamo dall’atteggiamento e dall’umiltà. Oggi abbiamo giocato da squadra»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vigilia di Roma-Udinese, le parole di Runjaic in conferenza stampa. - facebook.com Vai su Facebook

Siparietto nel post match di Genoa-Fiorentina: Dzeko irrompe nella conferenza di De Rossi, che sottolinea: "Ero sicuro mi avrebbe segnato" - I due ex compagni di squadra alla Roma si sono ritrovati da avversari alla prima di De Rossi sulla panchina del Genoa. Come scrive msn.com

Vanoli: "Sarà dura uscire da questa situazione. Centrocampo? In molti devono capire dove sono" - Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo il pari col Genoa. Scrive fantacalcio.it

Fiorentina, ufficiale l'ingaggio di Paolo Vanoli - La Fiorentina ha ufficializzato l'ingaggio di Paolo Vanoli: il tecnico di Varese, 58 anni, sostituisce l'esonerato Stefano Pioli alla guida della squadra viola. Si legge su ansa.it