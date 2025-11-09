Conferenza stampa Runjaic dopo Roma Udinese, il tecnico bianconero ha parlato in dopo la sconfitta per 2-0 contro i gialloi all’Olimpico Dopo la sconfitta per 2-0 maturata allo Stadio Olimpico contro la Roma, firmata dalle reti di Pellegrini su rigore e Celik a inizio ripresa, Kosta Runjaic ha commentato la prestazione dell’Udinese in conferenza stampa. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Runjaic dopo Roma Udinese: «Abbiamo fatto una buona gara, ma il VAR ha cambiato la partita»