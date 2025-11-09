Conferenza stampa Baroni post Juventus Torino | Scudetto? Vi dico chi lo vincerà secondo me
Inter News 24 Conferenza stampa Baroni post Juventus Torino: il tecnico granata parla della lotta Scudetto, rivelando chi, secondo lui, può vincere il titolo. Marco Baroni, tecnico del Torino, ha analizzato il momento della squadra dopo il pareggio nel derby contro la Juventus. Il mister ha evidenziato come la squadra stia mostrando segni di crescita, pur ammettendo che ci sono stati alti e bassi, specialmente contro Inter e Atalanta. Baroni ha sottolineato che, nonostante i tanti cambiamenti durante l’estate, la squadra sta lavorando duramente per trovare la continuità. Ha spiegato che per raggiungere questo obiettivo serve tempo, ma ha ribadito che i ragazzi si allenano con impegno e fiducia nel miglioramento. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Si alza il sipario sulle Atp Finals. Le parole di Sinner in conferenza stampa - facebook.com Vai su Facebook
Conferenza stampa Baroni post Juve Torino: le sue dichiarazioni - Conferenza stampa Baroni post Juve Torino: le sue dichiarazioni dopo il match dell’11ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato in co ... Come scrive juventusnews24.com
Baroni, conferenza stampa Juventus Torino 0-0: le parole dopo il derby della Mole - Marco Baroni in conferenza stampa dopo Juventus Torino, ecco le parole del tecnico toscano ai margini del match di Serie A, intervento post derby (Lorenzo Bosca – Inviato all’Allianz Stadium). Segnala calcionews24.com
Juventus-Torino 0-0, Baroni in conferenza LIVE - Le dichiarazioni dell'allenatore del Torino dopo il derby pareggiato 0- Lo riporta msn.com