Conferenza stampa Baroni post Juventus Torino | Scudetto? Vi dico chi lo vincerà secondo me

Inter News 24 Conferenza stampa Baroni post Juventus Torino: il tecnico granata parla della lotta Scudetto, rivelando chi, secondo lui, può vincere il titolo. Marco Baroni, tecnico del Torino, ha analizzato il momento della squadra dopo il pareggio nel derby contro la Juventus. Il mister ha evidenziato come la squadra stia mostrando segni di crescita, pur ammettendo che ci sono stati alti e bassi, specialmente contro Inter e Atalanta. Baroni ha sottolineato che, nonostante i tanti cambiamenti durante l’estate, la squadra sta lavorando duramente per trovare la continuità. Ha spiegato che per raggiungere questo obiettivo serve tempo, ma ha ribadito che i ragazzi si allenano con impegno e fiducia nel miglioramento. 🔗 Leggi su Internews24.com

