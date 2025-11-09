Conferenza stampa Allegri post Parma Milan | Due punti buttati Eravamo imbambolati

Inter News 24 Conferenza stampa Allegri post Parma Milan: il tecnico rossonero commenta il pareggio in casa del Parma. Al termine del pareggio contro il Parma, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha analizzato la prestazione della sua squadra. Nonostante un buon primo tempo, Allegri ha sottolineato che i suoi giocatori hanno concesso troppe occasioni agli avversari, evidenziando la difficoltà nel gestire il risultato dopo il 2-1 subito. Il tecnico ha parlato anche dell’errore di Estupiñán, che ha commesso una disattenzione sul gol avversario, pur salvando poi un’altra situazione pericolosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

