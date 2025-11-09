Confartigianato nuove nomine per il vicesegretario provinciale e la vicedirettrice ai servizi
Nel corso del Consiglio di presidenza di Confartigianato Ferrara sono state approvate due importanti nomine che segnano un passo significativo nel percorso di consolidamento e rinnovamento dell'associazione: Francesco Buttino è stato designato vicesegretario provinciale, mentre Federica Motta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
