Conegliano che fatica con Vallefoglia Milano ok a Cuneo
L'Imoco vince 3-1 in rimonta in casa contro la squadra marchigiana. Monviso batte Busto, Novara ko a Perugia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
MEGABOX, A CONEGLIANO CONTRO LE IMBATTIBILI Bici: “Dovremo giocare la nostra migliore pallavolo” La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia affronta domenica 9 novembre alle 16 al PalaVerde di Villorba la Prosecco Doc Conegliano, semplicement - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Conegliano-Vallefoglia 1-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 10-16. Ottimo avvio di terzo set delle marchigiane - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CUNEO- Si legge su oasport.it
Volley femminile, Conegliano firma una rocambolesca rimonta nel terzo set e batte Vallefoglia. Staffetta Adigwe-Haak - 17) nell'incontro valido per l'ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. Lo riporta oasport.it
Conegliano soffre poi batte Vallefoglia - Nell'anticipo pomeridiano dell'8a giornata la formazione di Santarelli cede il primo set davanti al suo pubblico, poi torna sui suoi altissimi livelli e si impone 3- Scrive tuttosport.com