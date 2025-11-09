Conegliano che fatica con Vallefoglia Milano ok a Cuneo

Gazzetta.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Imoco vince 3-1 in rimonta in casa contro la squadra marchigiana. Monviso batte Busto, Novara ko a Perugia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

