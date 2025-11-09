Come l’Italia divenne il giardino del Mediterraneo
A causa di radicati preconcetti culturali si ritiene che l’Italia sia stata da sempre una sorta di “giardino dell’Eden” dove, per ragioni “soprannaturali” e inspiegabili, si è concentrata la più alta biodiversità del Mediterraneo. Questa condizione naturale, sotto molti aspetti unica, secondo taluni storici dell’800, sarebbe stata la ragione che avrebbe permesso a tutte le civiltà preromane di prosperare e svilupparsi. Questi popoli, come gli Etruschi, i Greci della Magna Graecia, Sanniti, Liguri e così via, si sarebbero insediati in Italia per la magnificenza del suo habitat naturale, e grazie a questo sarebbero progredite raggiungendo alti livelli di civiltà. 🔗 Leggi su Formiche.net
