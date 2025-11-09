Colosimo presidente Commissione antimafia selfie col busto di Mussolini | l’inchiesta di Report

Ildifforme.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di stasera di Report verrà fatta un'inchiesta su Chiara Colosimo, presidente della Commissione antimafia, ciò a partire da un selfie che qualche anno fa si fece con il busto di Mussolini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

