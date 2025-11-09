Classifica Radio Ernia irrompe al primo posto con Per Te

La Classifica Radio stilata da Earone sui dati della settimana dal 31 ottobre al 6 novembre, ha subisce un scossone che ha portato nelle prime dieci posizioni Ernia e Damiano David. Ad aprire la top ten è il frontman dei Maneskin con l’ultimo singolo Talk To Me, che passa dalla #12 alla #10: il brano è contenuto in Funny Little Fears Dreams, nuova edizione dell’album Funny Little Fears, certificato disco d’oro nel quale sono presenti altri quattro inediti. Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari scende dalla #8 alla #9: pubblicato il 26 settembre, la posizione più alta raggiunta dal brano è la #6 nella settimana n42 (16 ottobre). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio, Ernia irrompe al primo posto con “Per Te”

