Cinquegrano cuore nerazzurro e grande determinazione | Ogni giorno lavoro per migliorarmi

Inter News 24 Cinquegrano, la storia e le parole del difensore dell’Inter U23, simbolo di crescita e umiltà delle nuove leve del Club meneghino. Grinta, affidabilità e duttilità. Tre parole che descrivono perfettamente Simone Cinquegrano, uno dei volti più promettenti dell’Inter U23 di Stefano Vecchi. Nato e cresciuto calcisticamente nel vivaio del Sassuolo, ha compiuto un percorso di costante crescita, passando dall’U18 alla Primavera, con cui nel 2024 ha conquistato lo Scudetto totalizzando 34 presenze tra campionato e playoff. La stagione successiva lo ha visto debuttare tra i professionisti con la maglia del Rimini, in Serie C: 38 partite, 3 gol, 2 assist e la vittoria della Coppa Italia di categoria. 🔗 Leggi su Internews24.com