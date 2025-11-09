cinque spaccate in dieci giorni estetisti e parrucchieri nel mirino

Prato, 9 novembre 2025 – Da via Strozzi a via Marini, passando per via dei Ciliani: negli ultimi 10 giorni, i parrucchieri di questa zona sono stati presi di mira dai delinquenti: dal 26 ottobre, sono state cinque le spaccate (almeno quelle accertate). L’ultimo ad essere stato colpito nella notte fra giovedì e venerdì è il salone di bellezza Estetica Sama in via Marini. “Hanno sfondato la porta in vetri con una i lastra di cemento – racconta la titolare Sara Matteucci – e hanno portato via alcuni dei prodotti più costosi, per un totale di circa 500 euro di refurtiva. Erano le 23.30, erano in due: li ha visti scappare in bicicletta un vicino che abita nel nostro stesso condomino, la cui macchina è stata danneggiata la stessa sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

