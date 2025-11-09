Cingoli si getta nel lago Allarme alle 16 ricerche dei sommozzatori poi la la scoperta | trovato morto un uomo di 50 anni
CINGOLI - Un uomo si è buttato nel lago di Cingoli da un punto in località Civitello. L'allarme è scattato intorno alle 16. Prontamente scattato l'intervento dei. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
