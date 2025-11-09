rafforzamento del fondo per il cinema italiano: oltre 100 milioni di euro recuperati. Il settore cinematografico nazionale si prepara a beneficiare di un importante intervento finanziario, grazie a un nuovo decreto firmato dal Ministro della Cultura. L’iniziativa prevede la redistribuzione di oltre 100 milioni di euro destinati al Fondo per il Cinema e l’Audiovisivo, risorse che risultano essere state inattive dal 2022 e che si stima possano rimanere disponibili fino al 2026. Questo passo rappresenta un segnale di attenzione verso un comparto cruciale per la cultura e l’economia del Paese. obiettivi dell’intervento e contesto di rilancio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Cinema italiano novità sorprendente che rivoluziona il settore