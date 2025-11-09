Cinema italiano novità sorprendente che rivoluziona il settore
rafforzamento del fondo per il cinema italiano: oltre 100 milioni di euro recuperati. Il settore cinematografico nazionale si prepara a beneficiare di un importante intervento finanziario, grazie a un nuovo decreto firmato dal Ministro della Cultura. L’iniziativa prevede la redistribuzione di oltre 100 milioni di euro destinati al Fondo per il Cinema e l’Audiovisivo, risorse che risultano essere state inattive dal 2022 e che si stima possano rimanere disponibili fino al 2026. Questo passo rappresenta un segnale di attenzione verso un comparto cruciale per la cultura e l’economia del Paese. obiettivi dell’intervento e contesto di rilancio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il film Unicorni arriva a Miami ed a Atlanta! Domenica 9 novembre – Italia Screen porta il cinema italiano negli USA Non perderlo #unicorni #unicornifilm #italiascreen #usa #miami #cinema #atlanta #cinemaitaliano - facebook.com Vai su Facebook
Il cinema italiano ha raccontato meglio di chiunque il nostro Paese. Oggi con Giovanni Floris, #QuanteStorie indaga come la realtà abbia superato la commedia. Alle 12.45 su #Rai3 Guarda anche su #RaiPlay http://bit.ly/Guarda-QuanteStorie… - X Vai su X
Cinema italiano, cambia tutto: la mossa a sorpresa - Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato un decreto interministeriale con il quale sono destinati oltre 100 milioni di euro al ... ciakgeneration.it scrive
Il cinema italiano ancora al maschile, 80% dei film di uomini - Migliora ma resta ancora molto forte il gap fra uomini e donne nel cinema italiano, lo confermano i dati del quinto rapporto su Gender balance in Italian Film Crews della l'Alta Scuola in Media, ... ansa.it scrive