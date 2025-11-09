Cimitile truffa del finto incidente | anziano raggirato alle poste 28enne arrestato dopo inseguimento

L’impiegato capisce la truffa e chiama i Carabinieri: fermato un 28enne di Avellino dopo una fuga tra le strade del Nolano. Truffa del finto incidente sventata a Cimitile. CIMITILE (Napoli) – Un impiegato postale ha sventato una truffa ai danni di un anziano grazie al suo sangue freddo e alla prontezza di segnalare la vicenda ai Carabinieri. Un 28enne di Avellino, Vincenzo Moreno Abbruzzese, è stato arrestato dopo un lungo inseguimento tra le strade del Nolano. L’anziano voleva prelevare per “risarcire” la vittima. La vicenda si è verificata nel primo pomeriggio di sabato. Un 83enne, in fila all’ufficio postale di Cimitile, ha chiesto di prelevare una cospicua somma di denaro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

