Ciclista pedala allo svincolo quadrifoglio tra le due tangenziali | la protesta degli automobilisti
La pericolosa presenza di un ciclista sportivo è stata segnalata domenica mattina in tangenziale intorno alle 11.30. Il ciclista era presente nella tangenziale Est, nella carreggiata sud in direzione collina, nella corsia di immissione all'altezza dello “svincolo quadrifoglio”, cioè il più. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
