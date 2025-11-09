Ciclista pedala allo svincolo quadrifoglio tra le due tangenziali | la protesta degli automobilisti

Forlitoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pericolosa presenza di un ciclista sportivo è stata segnalata domenica mattina in tangenziale intorno alle 11.30. Il ciclista era presente nella tangenziale Est, nella carreggiata sud in direzione collina, nella corsia di immissione all'altezza dello “svincolo quadrifoglio”, cioè il più. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Ciclista Pedala Svincolo Quadrifoglio