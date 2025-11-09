Ci vuole un patto bipartisan per i cittadini
Da venticinque anni le priorità per gli italiani, in sanità, sono le stesse e una recente ricerca di Ipsos Doxa lo conferma: liste d’attesa e pronto soccorso. Dal momento che si sono alternati governi di ogni colore mentre nelle regioni, competenti su programmazione e organizzazione, l’oscillazione politica è stata minore soprattutto dove quei servizi sono più efficienti (Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna o Toscana), ora che anche quei modelli traballano, è evidente come il sistema vada sbalzato e aggiornato. Una volta per tutte, con un patto bipartisan e solo in nome dei cittadini. La popolazione invecchia, le tecnologie hanno modificato le abitudini di vita, le casse sono smagrite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
