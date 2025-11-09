Choc a Cantù | tenta di spogliare e violentare una commessa operazione lampo dei carabinieri

Quicomo.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione lampo questa mattina, domenica 9 novembre, dei carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno rintracciato e fermato il responsabile di una brutale aggressione avvenuta in prossimità del supermercato In’s di via Casartelli.Secondo quanto ricostruito, intorno alle 8.20 una commessa di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Choc in zona stazione: tenta di rapire neonata dal passeggino - Bologna, 21 ottobre 2025 – Choc in zona stazione: un giovane tenta di rapire una neonata, che era in un passeggino, i genitori danno l’allarme ed evitano il peggio. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Choc Cant249 Tenta Spogliare