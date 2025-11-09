Chivu Inter la rabbia del tecnico in vista della sfida di oggi | Serve un altro livello contro la Lazio
Inter News 24 Chivu Inter, il Corriere della Sera svela il duro sfogo del tecnico nerazzurro dopo la vittoria in Champions League! Le parole dell’allenatore ex Parma. La vittoria contro il Kairat Almaty ha portato tre punti e il primo posto nel girone di Champions League, ma non ha placato l’ira di Cristian Chivu. Come riportato dal Corriere della Sera, i « muri di San Siro ancora tremano per le urla del tecnico » dopo la prestazione definita « da minimo sindacale » dei nerazzurri, che hanno faticato più del previsto contro i kazaki. Il quotidiano sottolinea come l’ Inter, dopo aver dimostrato di saper vincere anche le partite sporche (come quella di Verona), debba ora salire di livello per mantenere il passo delle big europee e per affrontare una Lazio in grande forma: imbattuta da sei partite e con la porta inviolata da quattro gare. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
AUDIO - Gregorio Spigno (GdS) a ‘9 GENNAIO 1900’: l’Inter di Chivu e le scelte anti-Lazio - facebook.com Vai su Facebook
Saint-Gilloise-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu con Esposito e Lautaro. C'è Zielinski - X Vai su X
"Rabbia Chivu, Inter al bivio". La prima pagina di QS è sullo sfogo del tecnico nerazzurro - La sofferta vittoria in Champions League contro il modesto Kairat Almaty ha fatto infuriare Cristian Chivu. Segnala tuttomercatoweb.com
Caso Inter, Chivu furioso: è successo ieri a San Siro - Cristian Chivu non ha digerito l'atteggiamento visto in campo nel corso della sfida di Champions League contro il Kairat: cosa è successo. Secondo spaziointer.it
Inter, Chivu: arriva il pugno duro con la squadra, il buonismo non paga, cosa accadrà - Il tecnico pretende una reazione contro la Lazio dopo i segnali preoccupanti visti in Champions. Secondo sport.virgilio.it