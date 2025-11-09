Chivu Inter la rabbia del tecnico in vista della sfida di oggi | Serve un altro livello contro la Lazio

Inter News 24 Chivu Inter, il Corriere della Sera svela il duro sfogo del tecnico nerazzurro dopo la vittoria in Champions League! Le parole dell’allenatore ex Parma. La vittoria contro il Kairat Almaty ha portato tre punti e il primo posto nel girone di Champions League, ma non ha placato l’ira di Cristian Chivu. Come riportato dal Corriere della Sera, i « muri di San Siro ancora tremano per le urla del tecnico » dopo la prestazione definita « da minimo sindacale » dei nerazzurri, che hanno faticato più del previsto contro i kazaki. Il quotidiano sottolinea come l’ Inter, dopo aver dimostrato di saper vincere anche le partite sporche (come quella di Verona), debba ora salire di livello per mantenere il passo delle big europee e per affrontare una Lazio in grande forma: imbattuta da sei partite e con la porta inviolata da quattro gare. 🔗 Leggi su Internews24.com

