Inter News 24 sullo spogliatoio. Cristian Chivu ha abolito la parola turnover. Il tecnico nerazzurro ha messo in chiaro fin dal suo arrivo che non gradisce la netta suddivisione tra titolari e riserve, parlando piuttosto di un gruppo unico di 22 giocatori, tutti potenzialmente in grado di giocare ogni partita. È una filosofia che mira a tenere alta la competizione interna e la concentrazione di tutta la rosa. Tuttavia, è chiaro che questa nuova gestione, basata su scelte meritocratiche e tattiche mirate, sta sovvertendo gerarchie che fino a pochi mesi fa sembravano intoccabili all’interno dello spogliatoio della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, ecco a chi si riferiva quando diceva: «Qualcuno forse si è inca***to perché pensava di giocare». Il retroscena