Chiuso un tratto della Statale Terra di Lavoro
Sulla strada statale 7bis “di Terra di Lavoro” è provvisoriamente chiuso il tratto al km 25,200 nel territorio di Orta di Atella, per consentire verifiche tecniche e interventi di messa in sicurezza nel tratto stradale.Il traffico è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Succivo al km. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Autostrada A12, chiuso per una notte il tratto tra la A91 e Maccarese verso Civitavecchia - facebook.com Vai su Facebook
Da domani chiuso per lavori il tratto fra Branca e Fossato di Vico - Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria per consentire gli interventi di risanamento profondo della pavimentazione ... Secondo rainews.it
Un boato, poi la frana. Sassi e terra sulla Regina. Tratto di statale chiuso - Per fortuna in quel momento, sotto il diluvio universale, da lì non stava passando nessuno. Come scrive ilgiorno.it
Arezzo, chiuso un tratto della Senese-Aretina per rischio caduta cavi dell’alta tensione - Anas ha reso noto che sono state istituite deviazioni temporanee, regolarmente segnalate sul posto, per consentire agli automobilisti di proseguire lungo percorsi alternativi ... lanazione.it scrive