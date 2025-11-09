Che tempo che fa Fazio dedica la puntata a Vessicchio | Lo aspettavamo qui abbiamo un peso grosso sul cuore – Il video

Fabio Fazio, durante l’anteprima di Che tempo che fa su Nove, ha annunciato che la puntata di stasera di Che tempo che fa sarà interamente dedicata al maestro Peppe Vessicchio, morto ieri all’età di 69 anni a causa di una polmonite interstiziale. «Questa puntata è un po’ difficile per noi, perché questa sera sentiamo tutti un peso enorme sul cuore: abbiamo perso una persona a cui volevamo bene, il pubblico italiano ha perso un grande amico, e anche noi di Che tempo che fa abbiamo perso un amico», ha detto Fazio. «Il nostro pensiero è totalmente per lui, e quindi salutiamo insieme Peppe Vessicchio». 🔗 Leggi su Open.online

