Che Tempo Che Fa domenica 9 novembre | Federica Pellegrini e Carlo Verdone tra gli ospiti

Gazzetta.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'appuntamento di stasera ci saranno anche Matteo Giunta, Pierfrancesco Favino e Alessia Marcuzzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che Tempo Che Fa, domenica 9 novembre: Federica Pellegrini e Carlo Verdone tra gli ospiti

