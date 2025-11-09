Charles Leclerc | Sono molto incavolato Piastri e Antonelli responsabili dell’incidente

Una domenica da dimenticare per la Ferrari e Charles Leclerc. Due ritiri per la Rossa e il monegasco costretto alla resa per una sfortunata carambole in curva-1, nel momento della ripartenza dopo la Safety Car entrata per l’incidente nella prima tornata del brasiliano Gabriel Bortoleto (Sauber). Un re-start non buono per Kimi Antonelli che, attaccato a sinistra e destra dall’australiano Oscar Piastr i e da Leclerc, ha voluto coprirsi dal pilota della McLaren. Piastri ha azzardato la frenata, andando a impattare con l’anteriore destra la posteriore sinistra della W15 di Kimi, che conseguentemente ha urtato la SF-25 di Leclerc all’esterno. 🔗 Leggi su Oasport.it

