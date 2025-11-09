Cerca di fare inversione con l' auto e colpisce una moto | centauro in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio in via Buozzi, intorno alle ore 15:30 di domenica 9 novembre 2025, coinvolte un'automobile e una moto. Secondo quanto appreso i due veicoli stavano viaggiando entrambi in direzione ponente, la moto si trovava sulla corsia di sorpasso e l'automobile in quella di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

In cerca del match perfetto? Chicken Energy Bowl per fare il pieno di gusto e proteine; Alghe Wakame per iniziare con leggerezza e sapore di mare. Dalla primo fino all’ultimo boccone… solo Hawaiian vibes! ℙ𝕠𝕜𝕖’ ℍ𝕒𝕨𝕒𝕚𝕚𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕤𝕥𝕖 #p - facebook.com Vai su Facebook

Cerca di fare inversione con l'auto e colpisce una moto: centauro in ospedale - Incidente stradale nel pomeriggio in via Buozzi, intorno alle ore 15:30 di domenica 9 novembre 2025, coinvolte un'automobile e una moto. Si legge su genovatoday.it

Cagliari, un’auto fa inversione e si scontra con una moto: un diciannovenne in ospedale - A poche ore e a nemmeno un chilometro di distanza dal precedente, nella tarda mattinata di oggi a Cagliari si è verificato un nuovo incidente stradale che ha visto protagonisti un’auto e una moto. Secondo unionesarda.it

Genova, auto fa inversione e colpisce un motorino: ricoverate due donne - Stavano viaggiando in via Gramsci a bordo di un motorino quando sono state colpite da un’auto che voleva fare inversione di marcia: per questo due donne di 36 e 37 anni sono state ricoverate in ... Riporta ilsecoloxix.it