Catania un parco e un piazzale intitolati a Serafino Famà | simboli di legalità

Il Ricordo a 30 anni dall'uccisione. Nel trentennale dell'assassinio dell'avvocato penalista Serafino Famà, uno spazio oggi trasformato in ampio parco con area di sosta attrezzata è stato ufficialmente dedicato alla sua memoria. Durante la cerimonia di intitolazione, hanno partecipato i figli Flavia e Fabrizia Famà, la moglie Vittoria Tudisco, il sindaco Enrico Trantino, oltre a numerosi colleghi della Camera Penale di Catania, magistrati, autorità civili e militari, amici e conoscenti. Un momento di profondo significato. L'evento, seppur semplice, ha avuto un grande valore simbolico per ricordare il sacrificio di Serafino Famà, barbaramente assassinato in un agguato mafioso la sera del 9 novembre 1995.

