Catania un parco e un piazzale intitolati a Serafino Famà | simboli di legalità
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Ricordo a 30 anni dall’uccisione. Nel trentennale dell’assassinio dell’avvocato penalista Serafino Famà, uno spazio oggi trasformato in ampio parco con area di sosta attrezzata è stato ufficialmente dedicato alla sua memoria. Durante la cerimonia di intitolazione, hanno partecipato i figli Flavia e Fabrizia Famà, la moglie Vittoria Tudisco, il sindaco Enrico Trantino, oltre a numerosi colleghi della Camera Penale di Catania, magistrati, autorità civili e militari, amici e conoscenti. Un momento di profondo significato. L’evento, seppur semplice, ha avuto un grande valore simbolico per ricordare il sacrificio di Serafino Famà, barbaramente assassinato in un agguato mafioso la sera del 9 novembre 1995. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondisci con queste news
A Catania torna il più grande parco tematico del Sud dedicato al Natale - facebook.com Vai su Facebook
Comune Catania, 12 milioni per nuovo Parco della Repubblica - La giunta comunale di Catania, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, ha deliberato su proposta dell'assessore Sergio Parisi, l'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto esecutivo denominato ... Secondo ansa.it