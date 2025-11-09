Carrarese Juventus Under 16 0-2 ancora una vittoria per Gridel nel segno di Pamé e Ghiotto | bianconeri primi a punteggio pieno Il recap della partita

di Fabio Zaccaria Carrarese Juventus Under 16 0-2, Pamé e capitan Ghiotto regalano a Gridel altri 3 punti preziosi: bianconeri classe 2010 in vetta al girone A con una difesa di ferro, 5 clean sheet in 8 giornate. Il resoconto del match. Prosegue senza ostacoli il percorso netto della Juventus Under 16 di mister Gridel. I bianconeri classe 2010 dopo aver battuto il Torino nel derby della Mole, si impongono fuori casa con un 2 -0 sulla Carrarese. A regalare l’ennesima vittoria, l’ottava in altrettante partite, sono prima Pamé (quinto gol di fila in 3 gare) sugli sviluppi di un calcio d’angolo e poi capitan Ghiotto, ancora da una situazione piazzata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

