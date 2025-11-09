Carrarese Juventus Under 15 0-5 valanga bianconera | Laganà esordio da favola Il recap del match dei classe 2011 di mister Pecorari

Juventusnews24.com | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Fabio Zaccaria Carrarese Juventus Under 15 0-5, bianconeri macchina da gol: Laganà, al debutto ne fa 2! La vetta è salda. Ecco com’è andato il match valido per l’ottava giornata del campionato nazionale. Continua il momento magico per la Juventus Under 15 di mister Pecorari: dopo la vittoria importantissima nel derby col Torino, i classe 2011 bianconeri danno seguito ai successi (5 consecutivi) grazie alla vittoria esterna per 0-5 sul campo della Carrarese. Per i bianconeri si tratta dell’ottavo risultato utile in fila, ancora imbattuti e soprattutto della terza gara su cinque giocate con ben 5 reti messe a segno: tutte in trasferta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

carrarese juventus under 15 0 5 valanga bianconera lagan224 esordio da favola il recap del match dei classe 2011 di mister pecorari

© Juventusnews24.com - Carrarese Juventus Under 15 0-5, valanga bianconera: Laganà, esordio da favola. Il recap del match dei classe 2011 di mister Pecorari

Approfondisci con queste news

Pagelle Juventus Torino Under 15: Vaccarella gol olimpico, Nobile essenziale, Moretti attento – VOTI - Pagelle Juventus Torino Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la settima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Torino Under 15: i voti e i ... Secondo juventusnews24.com

carrarese juventus under 15Under 15, Candreva entra nello staff: affiancherà Redolfi come assistente di Battisti - Nuovo innesto per le Nazionali giovanili azzurre: a completare lo staff tecnico dell’Under 15 ci sarà Antonio Candreva, ex centrocampista. Da tuttomercatoweb.com

Ad Anagni la finale under 15 femminile: sfida tra Juventus e Milan - Sarà Anagni ad ospitare la finalissima del campionato under 15 femminile tra le selezioni giovanili di Milan e Juventus. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Carrarese Juventus Under 15