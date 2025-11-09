Carrarese Juventus Under 15 0-5 valanga bianconera | Laganà esordio da favola Il recap del match dei classe 2011 di mister Pecorari
di Fabio Zaccaria Carrarese Juventus Under 15 0-5, bianconeri macchina da gol: Laganà, al debutto ne fa 2! La vetta è salda. Ecco com’è andato il match valido per l’ottava giornata del campionato nazionale. Continua il momento magico per la Juventus Under 15 di mister Pecorari: dopo la vittoria importantissima nel derby col Torino, i classe 2011 bianconeri danno seguito ai successi (5 consecutivi) grazie alla vittoria esterna per 0-5 sul campo della Carrarese. Per i bianconeri si tratta dell’ottavo risultato utile in fila, ancora imbattuti e soprattutto della terza gara su cinque giocate con ben 5 reti messe a segno: tutte in trasferta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Davide Vitturini. Nato a L'Aquila il 21 febbraio 1997, Vitturini in passato ha vestito le maglie del Carpi, della Carrarese, dell'Alma Juventus Fano, del Feralpi Salò, d - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle Juventus Torino Under 15: Vaccarella gol olimpico, Nobile essenziale, Moretti attento – VOTI - Pagelle Juventus Torino Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la settima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Torino Under 15: i voti e i ... Secondo juventusnews24.com
Under 15, Candreva entra nello staff: affiancherà Redolfi come assistente di Battisti - Nuovo innesto per le Nazionali giovanili azzurre: a completare lo staff tecnico dell’Under 15 ci sarà Antonio Candreva, ex centrocampista. Da tuttomercatoweb.com
Ad Anagni la finale under 15 femminile: sfida tra Juventus e Milan - Sarà Anagni ad ospitare la finalissima del campionato under 15 femminile tra le selezioni giovanili di Milan e Juventus. Riporta ilmessaggero.it