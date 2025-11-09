Carrarese Juventus Under 15 0-5 valanga bianconera | Laganà esordio da favola Il recap del match dei classe 2011 di mister Pecorari

di Fabio Zaccaria Carrarese Juventus Under 15 0-5, bianconeri macchina da gol: Laganà, al debutto ne fa 2! La vetta è salda. Ecco com’è andato il match valido per l’ottava giornata del campionato nazionale. Continua il momento magico per la Juventus Under 15 di mister Pecorari: dopo la vittoria importantissima nel derby col Torino, i classe 2011 bianconeri danno seguito ai successi (5 consecutivi) grazie alla vittoria esterna per 0-5 sul campo della Carrarese. Per i bianconeri si tratta dell’ottavo risultato utile in fila, ancora imbattuti e soprattutto della terza gara su cinque giocate con ben 5 reti messe a segno: tutte in trasferta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Carrarese Juventus Under 15 0-5, valanga bianconera: Laganà, esordio da favola. Il recap del match dei classe 2011 di mister Pecorari

