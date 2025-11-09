Carofiglio il samurai della giustezza in camicia bianca

Magistrato, politico in quota Pd per un breve periodo e romanziere. Si fa predicatore del «potere della gentilezza» a colpi di karate. Dai banchi del liceo insieme con Michele Emiliano, l’ex pm barese si è intrufolato nella cricca degli intellò scopiazzando Sciascia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Carofiglio, il samurai della giustezza in camicia bianca

