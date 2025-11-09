Carofiglio il samurai della giustezza in camicia bianca

Laverita.info | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Magistrato, politico in quota Pd per un breve periodo e romanziere. Si fa predicatore del «potere della gentilezza» a colpi di karate. Dai banchi del liceo insieme con Michele Emiliano, l’ex pm barese si è intrufolato nella cricca degli intellò scopiazzando Sciascia. 🔗 Leggi su Laverita.info

carofiglio il samurai della giustezza in camicia bianca

© Laverita.info - Carofiglio, il samurai della giustezza in camicia bianca

Contenuti che potrebbero interessarti

Carofiglio: «Gassmann si è innamorato del ruolo di Guerrieri» - Gianrico Carofiglio non ha dubbi: Alessandro Gassmann è la scelta perfetta per dare volto all'avvocato Guerrieri. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Carofiglio Samurai Giustezza Camicia