Carmen Consoli porta Amuri Luci agli Arcimboldi di Milano | un concerto potente poetico e pieno di bellezza

Per tre serate agli Arcimboldi, la cantantessa ha portato in scena la sua opera più personale, Amuri Luci: un racconto di radici e resistenza, di bellezza e ferite, che conferma il talento immenso di una delle voci più libere della musica italiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Carmen Consoli porta Amuri Luci agli Arcimboldi di Milano: un concerto potente, poetico e pieno di bellezza

Carmen Consoli live: viaggio viscerale fra radici e futuro - RECENSIONE CONCERTO - facebook.com Vai su Facebook

Carmen Consoli porta “Amuri Luci” a Milano in un concerto dalle due anime - La cantantessa agli Arcimboldi presenta il nuovo album e poi una scaletta di successi e chicche per i fan ... Riporta sorrisi.com

Carmen Consoli in concerto a Milano: un caldo abbraccio tra storie e musica - Delicata come la brezza marina e incandescente come la lava dell’Etna, la musica di Carmen Consoli è un sorso d’acqua fresca. Riporta tg24.sky.it