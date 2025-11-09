anticipazioni sul festival di sanremo 2026. Il Festival di Sanremo 2026 sta prendendo forma con l’obiettivo di offrire un evento musicale innovativo, inclusivo e ricco di sorprese. La prossima edizione si terrà dal 24 al 28 febbraio presso il Teatro Ariston e promette di essere una delle più impegnative e coinvolgenti degli ultimi anni. La direzione artistica affidata a Carlo Conti ha anticipato alcuni dettagli riguardanti il numero di artisti in gara e le possibili novità in scaletta. numero di concorrenti e possibili variazioni. la quantità di big in gara. Secondo le dichiarazioni di Carlo Conti, il numero di partecipanti nella categoria Big dovrebbe essere di circa 26, con una possibilità di estensione fino a 28 artisti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Carlo conti svela sorpresa per sanremo 2026 che divide il pubblico