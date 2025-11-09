Carlo conti svela sorpresa per sanremo 2026 che divide il pubblico
anticipazioni sul festival di sanremo 2026. Il Festival di Sanremo 2026 sta prendendo forma con l’obiettivo di offrire un evento musicale innovativo, inclusivo e ricco di sorprese. La prossima edizione si terrà dal 24 al 28 febbraio presso il Teatro Ariston e promette di essere una delle più impegnative e coinvolgenti degli ultimi anni. La direzione artistica affidata a Carlo Conti ha anticipato alcuni dettagli riguardanti il numero di artisti in gara e le possibili novità in scaletta. numero di concorrenti e possibili variazioni. la quantità di big in gara. Secondo le dichiarazioni di Carlo Conti, il numero di partecipanti nella categoria Big dovrebbe essere di circa 26, con una possibilità di estensione fino a 28 artisti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Da Carlo Conti a Meloni, l'affetto per il direttore d'orchestra più amato dagli italiani scomparso per una polmonite - facebook.com Vai su Facebook
"Senza polemiche non è Sanremo": Carlo Conti accende l'attesa del Festival e ricorda Pippo Baudo - X Vai su X
Sanremo 2026, Carlo Conti svela quando saranno annunciati i Big in gara - Nel corso della conferenza stampa di Sanremo Giovani, Carlo Conti ha svelato quando saranno annunciati i Big in gara della prossima edizione. Da msn.com
“Sorprendente” Carlo Conti svela una novità per Sanremo 2026, il pubblico si divide - Carlo Conti svela possibili sorprese e un aumento dei Big in gara. Lo riporta bigodino.it
“Come ogni anno, c’è chi si tira fuori, chi invece vuole venirci. Alcune volte scopro cose che non sapevo, grazie a voi giornalisti”: così Carlo Conti svela il numero ... - Il conduttore parla del Festival e conferma che il numero di cantanti aumenterà rispetto ai 26 inizialmente previsti ... Secondo ilfattoquotidiano.it