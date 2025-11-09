Carlo Calenda si fa tatuare sul braccio il tridente ucraino | quando l' ideologia porta le persone a smettere di ragionare

Una scelta discutibile, che merita di essere reso oggetto di analisi critica Sta avendo una certa diffusione in rete l'immagine trionfale di Carlo Calenda, uno tra i più impenitenti liberal-atlantisti d'Europa, che ostenta baldanzosamente il tatuaggio del tridente ucraino recentemente fatto s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Carlo Calenda si fa tatuare sul braccio il tridente ucraino: quando l'ideologia porta le persone a smettere di ragionare

