Carlo Calenda si fa tatuare sul braccio il tridente ucraino | quando l' ideologia porta le persone a smettere di ragionare

Ilgiornaleditalia.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scelta discutibile, che merita di essere reso oggetto di analisi critica Sta avendo una certa diffusione in rete l'immagine trionfale di Carlo Calenda, uno tra i più impenitenti liberal-atlantisti d'Europa, che ostenta baldanzosamente il tatuaggio del tridente ucraino recentemente fatto s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

